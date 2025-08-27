Una nuova immagine per guardare avanti, senza dimenticare la passione di sempre. La Supernova Fiumicino, storica società cestistica del litorale laziale, ha ufficialmente presentato il suo nuovo logo. Quest'ultimo, simbolo di un'evoluzione che va oltre il parquet. Non si tratta, infatti, soltanto di un aggiornamento grafico ma dell’inizio di una nuova fase. Un’identità visiva pensata per rappresentare l’ambizione, il legame territoriale e il desiderio costante di crescita. La società, avente squadre che militano in Serie C, in Divisione Regionale 1 (DR1) e non solo, continua il suo percorso di consolidamento, dentro e fuori dal campo. Il logo è stato realizzato da Cristiano Romaniello, graphic designer e 3D artist, al quale è stato affidato il compito di tradurre graficamente l’essenza del club: dinamismo, appartenenza e futuro. La nuova brand identity arriva in un momento cruciale per la società, che continua a investire sul territorio con progetti concreti. Tra questi, l’imminente inaugurazione della Supernova Guest House, struttura pensata per accogliere atleti e ospiti, e che rafforza ulteriormente il legame tra sport e comunità. Con questo passo, il club fiumicinese si conferma come una realtà in continua evoluzione, capace di affermare i propri valori e, allo stesso tempo, reinventarsi. Il nuovo logo è solo il primo passo di un percorso che promette di portare ancora più in alto il nome del basket all'interno del territorio aeroportuale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA