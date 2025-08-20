Giornata di novità importanti in casa Supernova Fiumicino. Con la chiara idea di volersi affidare ad un giusto mix di giocatori esperti e giocatori di prospettiva, il club rossonero dopo Gil annuncia anche il tesseramento del play-guardia Leonardo Madonna.

Il classe 2004, dal fisico interessante e dalle qualità che lasciano presagire ad un futuro intrigante, ha mosso i primi passi nelle giovanili del Basket Anguillara, dopodiché nel 2021-2022 si trasferisce alla Tiber Basket Roma dove nel corso di due stagioni e mezza si mette in mostra con l’Under 17 e 19 Eccellenza conquistando poi anche spazio nella squadra senior impegnata in DR1. A metà del 2023-2024 il percorso del neo rossonero prosegue alla Rim Sport Cerveteri tra l’Under 20 Gold, la C da semplice aggregato e la DR1 dove nei mesi scorsi ha attirato su di sé l’attenzione degli addetti ai lavori.

Le impressioni di Madonna: «Ringrazio la società per aver creduto in me e per avermi permesso di entrare a far parte di una società seria che ha dato vita a un progetto davvero stuzzicante. Sono contento di essere un rossonero, consapevole di dover crescere ancora tanto ma al tempo stesso di avere la giusta voglia nel volerlo fare. Sono sicuro che grazie all’elevata competenza dello staff tecnico e al supporto dei miei futuri compagni tutto sarà più facile».

