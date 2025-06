LADISPOLI - Successo al palazzetto dello sport per la "Gara regionale di boccia paralimpica. L'evento ha visto la partecipazione di sei atleti di alto livello, che si sono sfidati in una giornata di sport e passione. Presenti all'iniziativa il consigliere comunale e delegato ai rapporti con le federazioni sportive, Stefano Fierli, e l'assessore alle Politiche sociali Gabriele Fargnoli che hanno voluto sottolineare l'importanza dell'inclusione e della promozione dello sport paralimpico nella comunità locale. Presente anche Vincenzo Santucci, presidente del settore paralimpico e presidente di FIB Lazio. A salire sul podio sono stati: Luca Barisonzi (ASD Bocciofila Viterbese) con l'operatore di rampa Cesar Garrido a cui è andata la medaglia d'oro. Argento per Diana Morettini (ASD Pianeta boccia) con l'operatore di rampa Paolo Morettini. Bronzo infine per Domenico Aldorasi (ASD Lupi di Marte) con l'operatore di rampa Alessandro Marchetti.