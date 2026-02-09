Si ferma la Supernova Fiumicino, lo fa ad Alatri interrompendo così una striscia importante di risultati utili consecutivi che l’avevano avvicinata concretamente al primo posto in classifica (94-75 il finale). Ed invece ora tocca rifare un piccolo passo indietro, che non deve intaccare le certezze importanti costruite nel tempo ma che deve però servire da insegnamento e da stimolo. Ma per pensare al futuro ci sarà tempo nelle prossime settimane, ora tocca solo ragionare su ciò che ha funzionato (primo tempo, l’impatto di Rinaldi in quintetto e il rientro di Parroccini) e soprattutto non ha funzionato (tutta la ripresa) ad Alatri. Peccato perché i primi dieci minuti sono stati quasi perfetti (+13), mentre nel secondo quarto nonostante la rimonta finale della squadra di casa tutto comunque resta in equilibrio ed i segnali non sono preoccupanti. Ma poi, a sorpresa, al rientro in campo in appena due minuti si spegne totalmente la luce e la Supernova non riesce più a trovare l’interruttore. 32 punti concessi nel terzo periodo e appena 13 fatti: uno scenario che, fatta eccezione per il debutto in stagione, non si era mai visto, ed allora diventa anche semplice spiegare il perché del brutto ko.

IL TABELLINO. Basket Alatri-Supernova Fiumicino: 94-75.

Supernova Fiumicino: Madonna 2, Norcino 6, Vivero 10, Galan 21, Parroccini 3, Bargiacchi, Rinaldi 5, Gil, Di Natale 8, Parlato 14, Colaiori 6. Coach: Roberto Pasquinelli.

