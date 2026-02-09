Avanti tutta per la Stella Azzurra WeCom Ortroetruria che nella quarta giornata di ritorno del campionato di basket di Serie B Interregionale Conference Sud girone E vince per 65-61 sul campo del Caiazzo, conquista la sua sesta vittoria consecutiva confermando l’eccellente terzo posto in classifica dietro alle romane Carver Cinecittà e StellaEbasket.

Questo il tabellino della formazione di coach Saputo: Calvi, Bertollini, Bertini 4, Giancarli 3, Moretti 20, Albenzi 1, Liesis 11, Meroi, Visentin 4, Bastone 18 e Casanova 4. Grandissimi trascinatori il solito Moretti e un ispiratissimo Bastone. Squadra in fiducia contro una Stepback Caiazzo che ce l’ha messa tutta per avere la meglio sui viterbesi ma alla fine ha dovuto cedere. E adesso grande attesa per il confronto di domenica, quando alle 18 al PalaMalè arriverà la capolista Carver Cinecittà che si sta giocando il primato con la StellaEbasket.

Questa la classifica aggiornata dopo la quarta giornata di ritorno: Carver Roma Cinecittà 32, StellaEbasket Roma 30 , We Com Ortoetruria Stella Azzurra Vt 22 , Felice Scandone Avellino 20 **, Angri Pallacanestro 18 *, Esperia Cagliari 18 * , Miwa Energia Benevento 16 *, Tiber Roma 16 , Esperia Cagliari 16 *, Nuovo Basket Aquilano 16, Promobk Marigliano 10 , Stepback Caiazzo 10, Bioverde Pall. Antoniana 10 , San Paolo Ostiense 8, Klass Sennori 6 *,** Ha riposato due gare in meno. * Hanno riposato, una gara in meno.

