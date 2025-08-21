Dopo quattro giorni dall’inizio della preparazione, il tecnico Daniele Fracassa si dice soddisfatto della condizione fisica dei suoi giocatori. Il tecnico sa quella di domani è una giornata importante per le squadre di Promozione, perché si terra la cerimonia di redazione dei calendari dei quattro gironi. Ma di questo ne parleremo domenica nel corso di uno speciale programmato da La Provincia. Oggi, il mister spiega come ha scelto i nuovi acquisti e perché.

«Il nuovo Santa Marinella è stato costruito con una filosofia ben precisa – dice Fracassa - tutti i calciatori acquistati, sono stati sono stati presi per le loro caratteristiche di reparto e fisiche, abbiamo messo dentro esperienza, centimetri e chili, quindi ecco una squadra con una fisionomia ben precisa. Voglio una squadra forte sotto tutti i punti di vista, perché il campionato richiede questo, la Promozione è un torneo molto complicato dove ci sono campi che puoi perdere punti se non ti adegui a alla situazione, quindi i profili che abbiamo preso, sicuramente sopperiranno ad alcune carenze che avevamo l'anno scorso.

Per quanto riguarda i riconfermati, io personalmente ho molta fiducia in tutti i ragazzi che sono rimasti, anche la società e il direttore sportivo di Fiordo, quindi siamo molto felici di aver tenuto con noi dal capitano Gallitano a Notari, a Cerroni, Brutti, Cuomo, Tranquilli, Tabarini, anche i vari ragazzi che sono rimasti come Alessi, rosso, Buonanno e Orlando, quindi noi ci contiamo su questi profili che avevamo lo scorso anno e abbiamo inserito dei ragazzi nuovi, molto interessanti specie quelli di Santa Marinella come Scala, 2007, un centrocampista che ha esordito anche l'anno scorso, verranno in ritiro con noi anche Santori, Mei, Astorelli, un altro 2007 molto promettente, un attaccante che proviene dal Civitavecchia e Coppolino un'altra punta della stessa età che stava con noi già nell'Under 18 di Santa Marinella, quindi, secondo me la squadra è completa».

