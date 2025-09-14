È tutto filato liscio per Sport in Piazza, la classica manifestazione di settembre organizzata dal Comune per promuovere le attività delle associazioni sportive del territorio, che in questo momento stanno cercando di formare le nuove leve. 36 società hanno deciso di dire “sì” alla proposta del delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, con tantissimi stand, anche riguardanti altri settori, come sanità, sociale e forze armate, che hanno colorato piazza della Vita per tutta la giornata di sabato.

Come già accaduto negli scorsi anni, tante società hanno preso molto sul serio Sport in Piazza, presentando attività nuove o comunque con una formula speciale. Altre, invece, forse non hanno compreso la filosofia dell’iniziativa, puntando su lezioni e allenamenti, proiettati soprattutto a mettere in mostra i propri atleti. Oppure c’è stato chi si è presentato al villaggio con ore di ritardo rispetto all’orario di inizio, e chi si è limitato a consegnare volantini ai passanti. Tanti complimenti per il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, tra cui quelli del sindaco Marco Piendibene, che lo ha definito un grande delegato.

«Sport in Piazza 2025 si è concluso nel migliore dei modi – ha dichiarato Pacifico – centinaia di persone, bambini, ragazzi, famiglie e oltre 30 discipline sportive hanno trasformato Piazza della Vita in un palcoscenico di energia, passione e partecipazione. Un grazie enorme va a tutte le associazioni sportive, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, all’ASL Roma 4, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa Italiana, ai volontari e a tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno reso possibile questa edizione.

Grazie ai consiglieri e agli assessori presenti per il sostegno, all’Ufficio Sport per il lavoro svolto e soprattutto al Sindaco Marco Piendibene per la fiducia che continua a riporre in me: organizzare giornate come questa e condividere la mia passione per lo sport con la città è per me il più grande compenso. Lo sport è comunità, condivisione, crescita. Civitavecchia lo ha dimostrato, andando oltre le narrative negative e oltre le difficoltà oggettive».

