Vittoria pesantissima per l’Atletico Civitavecchia, che al San Liborio Stadium supera 4-1 il Santa Severa nel derby salvezza di Serie C2, conquistando tre punti fondamentali e dando una sterzata al proprio campionato. I gialloblù di Fabrizio Nunzi dominano soprattutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione contratta, mentre i neroverdi guidati da David Dell’Università restano impantanati in zona calda.

Il primo tempo si apre sotto una pioggia battente che rende il campo scivoloso e le giocate più complicate. La gara resta equilibrata, con grandi interventi di Appetecchi e Puddu che salvano le rispettive squadre. Bonadies salva sulla linea, mentre Patrizio De Amicis sfiora il vantaggio. A sbloccare il match ci pensa Damiano Leone, che recupera palla e serve Donati per l’1-0, appena prima dell’intervallo. «Avevamo iniziato molto contratti e ci siamo presi qualche rischio – spiega Leone – poi siamo riusciti ad andare in vantaggio e a gestire la partita. Questa vittoria è una sterzata dopo varie sconfitte e speriamo di ripeterci già dalla prossima partita».

Nella ripresa l’Atletico prende il pieno controllo del gioco. Dopo due minuti il giovane classe 2008 Riccardo Loreti firma il 2-0, aprendo la strada alla gestione più sicura del match. «Il successo è anche grazie a una rotazione allargata – commenta mister Nunzi – e ai giovani come Riccardo, che alla seconda presenza ha subito segnato. Gli Under 19 sono una risorsa preziosa, mentre gli esperti come Leone e Donati danno un contributo fondamentale». Il Santa prova a reagire con il gol di Mattia Pasquale, appena rientrato, ma l’Atletico chiude definitivamente con Leone e Bonadies sul 4-1. «Quel gol a fine primo tempo ci ha un po’ tagliato le gambe – aggiunge Dell’Università – nel secondo tempo abbiamo alzato la pressione, ma un errore difensivo ci ha portati sul 2-0. Pasquale è un giocatore fondamentale per noi, ci fornisce soluzioni che altrimenti non avremmo».

Sempre in Serie C2, l’Evergreen conferma il proprio momento brillante superando 4-1 il Grande Impero all’arena Secondiano Cosimi. Primo tempo intenso, con un espulso per parte, ma le reti di Paolini e Spinelli indirizzano subito la gara. Nella ripresa la squadra gestisce e allunga con Paolini e Giocondo, costruendo numerose occasioni e colpendo tre pali. «È stata una grande partita, molto calda – commenta il direttore sportivo Giancarlo Miri – abbiamo dominato gran parte della gara e dimostrato che ci siamo, pensando sempre a una partita alla volta». La vittoria vale al club il quinto posto, a soli due punti dalla zona playoff, e rilancia le ambizioni in vista del finale di stagione.

Infine, il Quartiere Campo dell’Oro subisce lo stop sul campo della Virtus Monterosi, battuto 3-2. Tre errori difensivi costano cari, con la doppietta dell’ex Dell’Ova decisiva. Pernelli e Tiberi accorciano, ma due pali, una traversa e un presunto tocco di mano non fischiato quasi a tempo scaduto impediscono il pari. «Fa male perdere – commenta il tecnico Umberto Di Maio – ma sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Peccato, perché potevamo uscire con un risultato diverso».

