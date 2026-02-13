LADISPOLI – Dramma ieri pomeriggio a viale Mediterraneo. Un cane di piccola taglia è stato ucciso da un Rottweiler.

I FATTI

Una donna stava scendendo dalla propria auto insieme al suo cagnolino quando il proprietario del Rottweiler ne ha perso il controllo. Sono bastati pochi attimi. Il cane si è scagliato contro il cagnolino non lasciandogli scampo.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale di Ladispoli per gli accertamenti del caso. A loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Presenti anche i volontari delle guardie zoofile di Fareambiente.