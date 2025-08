Viola Ricci continua ad esultare. Dopo la finale ottenuta agli scorsi Europei, l’ondina della Coser Aniene ha vinto il bronzo agli Italiani di categoria estivi, in corso di svolgimento a Chianciano. Per lei il terzo posto con il tempo di 2’16”57, che le consente di vincere la prima medaglia in un evento di così grande spessore.

«Viola è stata brava – afferma il coach Fabio De Santis – e fino all’ultimo 50 era in lotta anche per la prima posizione, ma ha ceduto un po’ nel finale. Nonostante ciò, è stata una buonissima gara, che l’ha portata a mettere i piedi sul podio. Non era facile, perché dopo gli Europei c’era poco tempo per ricaricare le pile con gli allenamenti. Bene anche Matilde Petronilli. Oggi sarà la volta dei 50 dorso con Asia Ricci, che proverà a riscattare la gara dei 200 dorso, un po’ sottotono, come dimostra anche il decimo posto finale, mentre Matilde Petronilli proverà a fare il suo nuovo personale».

