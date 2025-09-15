Nemmeno il tempo di godersi l’ufficialità del ripescaggio in serie A ed ecco che la Fisr ha diramato il calendario del campionato. Sarà una stagione molto impegnativa per la squadra della “neo” coach Martina Gavazzi, anche per via della formula del torneo. Prevista la regular season già da settembre fino a febbraio. Quindi ci sarà una fase ad orologio, con un altro girone e le 10 squadre divise in due tronconi da cinque, a seconda dalle parti di classifica.

Quindi playoff e playout. L’interesse, ovviamente, è soprattutto per decretare le posizioni in basso, con lo spareggio salvezza che riguarderà nona e decima classificata. Si parte presto, già il 27 settembre, con il match casalingo del PalaMercuri, ore 20, contro il Milano vice campione d’Italia. Prima trasferta sette giorni dopo a Lido di Camaiore contro i Kraken.

Sarà una regular season molto compressa, che terminerà a febbraio. Si giocherà anche l’8 dicembre e il 6 gennaio. Nelle ultime due giornate doppia trasferta: a Vicenza il 7 febbraio e a Trieste con l’Edera il 14.

@RIPRODUZIONE RISERVATA