Sniperine settebellezze domenica scorsa al PalaMercuri: travolte le Devil Girls Vicenza per 7-0, dopo un primo tempo equilibrato (2-0) e in cui le civitavecchiesi hanno fatto fatica a sfondare.

Entrambe le formazioni sono arrivate all'appuntamento con molte assenze: per le Sniperine in particolare mancava tutta la prima linea, fra infortuni ed altri impegni, ma le presenti hano dimostrato tutto il loro valore.

Sugli scudi Federica Ercolani, autrice di una tripletta: le altre marcature portano la firma di Barocci (2), De Fazi e Mori.

«Le ragazze sono state bravissime - afferma il presidente/allenatore Riccardo Valentini - perchè nonostante le tante assenze gli schemi di gioco sono rimasti invariati e si è visto il solito gioco spumeggiante a cui queste atlete ci hanno abituato. Abbiamo fatto fatica a segnare nella prima parte dell'incontro ma poi è stato tutto in discesa. Non posso che fare i complimenti a tutte le ragazze scese in campo».

Le presenti: Eugenia Pompanin, Federica Ercolani, Martina Mori, Martina Succi, Letizia Barocci, Gloria Padovan, Aurora De Fazi. Allenatore: Riccardo Valentini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA