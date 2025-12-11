Bella prova casalinga per Santa Marinella Basket, che con una buona prestazione corale proseguono nella striscia positiva di vittorie, riuscendo a sconfiggere Sfera per 73-47.

Reduci da due partite ravvicinate, le ragazze di Precetti entrano in campo per il terzo match consapevoli dell’importanza di rimanere concentrate e cercare di dare il meglio, con l’aiuto della Gallassi, al suo esordio in questo anno sportivo.

La partita non è mai in discussione, nonostante la prestazione frizzante della squadra ospite. Il S. Marinella infatti inizia subito con un ritmo importante, soprattutto difensivo, e nonostante i primissimi minuti siano di studio, accumula un vantaggio di 10 punti nel primo quarto.

Le romane cercano di cambiare qualcosa e schierano una difesa a zona che rallenta i ritmi e costringe le tirreniche a gestire al meglio i possessi offensivi, ma senza colmare mai le distanze. L’andamento della partita, infatti, è costante e le padrone di casa mantengono il vantaggio per tutta la partita e chiudono con il punteggio di 73 a 47.

Un risultato che tiene alto il morale, necessario in vista dello scontro al vertice che aspetta le santamarinellesi sabato 13 dicembre sul campo del CUS Tor Vergata, imbattuto ed in cima alla classifica.

S. Marinella: Bronzolino, Caccamo 16, Casciani 5, Del Vecchio 12, Gallassi 3, Maggi, Moretti n.e. Rateanu 13, Rogani 7, Pennesi 9, Spirito 6, Terenzi 2. All. Precetti; Ass. Colucci.

