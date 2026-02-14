Vittoria netta e preziosa per la Comal Civitavecchia Volley, che espugna la Green Sport Arena di Roma con un convincente 3-0 (14-25, 23-25, 14-25) contro il Green Volley nella seconda giornata di ritorno di Serie C femminile, girone A.

Le rossonere di coach Alessio Pignatelli confermano così il loro ottimo momento e la voglia di disputare una grande seconda parte di stagione. Guidozzi e compagne, seconde in classifica, sapevano di non poter lasciare punti per strada contro una formazione impegnata nella lotta salvezza, e hanno risposto con una prestazione solida, concreta e senza particolari passaggi a vuoto.

Il girone di ritorno della Comal è iniziato nella maniera migliore: due vittorie in altrettante gare, sei punti conquistati e la sensazione di una squadra sempre più consapevole dei propri mezzi. Se nella prima uscita del 2026 c’era stato qualche momento di difficoltà, questa volta le civitavecchiesi hanno gestito il match con autorità dall’inizio alla fine, mostrando compattezza in difesa e grande efficacia in attacco.

Nel primo set la Cv Volley parte fortissimo, imponendo ritmo e qualità in attacco e chiudendo sul 14-25 senza lasciare spazio alle romane. Il servizio mette subito in difficoltà la ricezione del Green, mentre il muro funziona con puntualità. Più equilibrato il secondo parziale, con le padrone di casa capaci di restare in scia fino al 23-25, ma le rossonere mantengono lucidità nei momenti chiave, trovando le soluzioni giuste nei finali di scambio. Nel terzo set le coccinelle tornano a spingere sull’acceleratore, dominano gli scambi e chiudono ancora 14-25, archiviando la pratica in tre set e senza concedere margini di rientro.

Tre punti fondamentali che consolidano il secondo posto in classifica a quota 37, in compagnia della Luiss, con davanti soltanto Roma Centro a 39. La corsa alla promozione resta apertissima e la Comal sa di avere un calendario da sfruttare nelle prossime settimane, con impegni contro squadre della parte destra della graduatoria. Un’opportunità importante per mettere pressione alla capolista e continuare ad alimentare il sogno del salto di categoria.

La squadra di Pignatelli manda così un segnale chiaro al campionato: la lotta al vertice è più viva che mai e la Comal è pronta a giocarsi le proprie carte fino in fondo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA