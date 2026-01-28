Una vittoria di carattere, sofferta e pesantissima. Il Club Basket Frascati supera la Supernova Fiumicino con il punteggio di 68-67 al termine di una gara intensa, combattuta e decisa soltanto negli ultimi istanti, regalando ai ragazzi frascatani un successo che vale doppio dopo la delusione della scorsa settimana. Una partita di Serie C vera, giocata a ritmi alti e con grande fisicità. Sin dalla palla a due, i padroni di casa dimostrano di aver preparato la gara nei minimi dettagli: difesa aggressiva, grande attenzione tattica e spirito di sacrificio su ogni possesso contro una formazione esperta e di grande qualità come quella guidata da coach Di Giuliomaria. La sfida resta sempre in equilibrio, con continui sorpassi e contro-sorpassi. Fiumicino prova più volte a scappare, affidandosi alle giocate di Grilli (19 punti) e Spizzichini (15), ma Frascati risponde colpo su colpo grazie a un collettivo compatto e determinato. Nel finale, quando la tensione sale alle stelle, sono i dettagli a fare la differenza. Gli ospiti pagano a caro prezzo le basse percentuali dalla lunetta: ben 15 tiri liberi sbagliati che pesano come un macigno sull’esito dell’incontro. Frascati, invece, resta lucido nei momenti chiave e trova il guizzo decisivo con due liberi di Cavallo che valgono il +1 definitivo. Per la Supernova Fiumicino si tratta dell’ennesima sconfitta maturata negli ultimi secondi, una battuta d’arresto amara che evidenzia ancora una volta la difficoltà nel chiudere le partite punto a punto. Per il Club Basket Frascati, invece, è una vittoria che restituisce fiducia, consapevolezza e slancio in classifica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA