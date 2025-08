Domani sarà un giorno speciale per Cerveteri e per tutta la comunità sportiva locale. Francesco De Santis, giovane talento dell’atletica cresciuto sulla pista del Campo Enrico Galli, si prepara a rappresentare l’Italia agli Europei Under 20 in corso in Finlandia. Una gara attesissima, che segna non solo un traguardo personale per il giovane atleta, ma anche un motivo di grande orgoglio per l’intera città. Per l’occasione, l’Assessorato allo Sport del Comune di Cerveteri ha voluto trasformare questa emozione in un momento collettivo di condivisione. La gara sarà infatti trasmessa in diretta presso i locali di Sala Ruspoli, nel cuore del centro storico, dove amici, familiari, appassionati e cittadini potranno riunirsi per sostenere insieme, anche se a distanza, il loro campione.

«Come avevo promesso a Francesco e a tutto il mondo dell’atletica locale il giorno in cui lo abbiamo ricevuto in Comune con il Sindaco Elena Gubetti – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport – volevamo vivere tutti insieme questo momento importantissimo per lui, per la sua carriera e per la nostra città. Per questo motivo, ho organizzato insieme ai suoi compagni di sport la visione pubblica della gara. L’appuntamento è fissato per le ore 09:50 a Sala Ruspoli. Forza Francesco, Cerveteri corre con te!».

Francesco De Santis è un simbolo positivo per le nuove generazioni: dedizione, talento e umiltà lo hanno portato a competere ai massimi livelli giovanili, mantenendo sempre forte il legame con il territorio che lo ha visto crescere sportivamente. Ora è il momento di raccogliere i frutti di tanto lavoro. L’invito a partecipare alla diretta è rivolto a tutta la cittadinanza. Sarà un’occasione non solo per fare il tifo, ma anche per dimostrare quanto lo sport sappia unire e valorizzare il meglio di una comunità. Cerveteri si prepara a tifare compatta, con il cuore in pista accanto a Francesco.

