Grande vittoria per la Futsal Academy, che espugna Roma battendo La Pisana per 6-2 nella terza giornata del campionato di Serie B. Un successo pesante per i rossoblù civitavecchiesi, che riscattano alla grande la sconfitta all’esordio e mostrano tutto il proprio potenziale, contro una squadra che nel recente passato è sempre stata uno spauracchio.

La squadra di Vincenzo Di Gabriele parte fortissimo e mette subito in discesa la partita grazie alla doppietta di Di Eugenio, frutto della superiorità tecnica e fisica negli ultimi metri, anche se sul secondo gol probabilmente Proietti ha toccato il pallone mentre stava varcando la linea della porta avversaria.

I biancorossi accorciano, gettandosi anima e corpo in attacco sospinti, come sempre, dal loro caldo pubblico, ma capitan Jacopo Santomassimo trasforma con freddezza un tiro libero per il 3-1, proprio nel momento in cui i padroni di casa stavano provando il rientro, bloccato anche da una strepitosa parata di Schiavi.

La Pisana prova a restare in partita con il 3-2, ma ancora Santomassimo, in contropiede, sigla un capolavoro con uno splendido scavetto per il 4-2, con un gol che ricorderemo a lungo per la sua bellezza. Nella ripresa la Futsal Academy gestisce e chiude i conti con la tripletta del suo capitano, finalizzando un’azione corale perfetta. Lopez suggella la superiorità nel finale, con una Pisana tutta all'attacco. Tre punti meritati e primo sorriso stagionale per i rossoblù.

«Vincere su questo campo è difficilissimo – afferma un soddisfatto Vincenzo Di Gabriele – siamo stati squadra dall’inizio alla fine, senza mollare mai. Il merito è tutto dei ragazzi che hanno dato tutto. Peccato per l’infortunio di Morra nel riscaldamento, speriamo ci sarà per la prossima».

Quindi un campionato che era iniziato con la scottatura contro il Villaspeciosa, che forse lanciava qualche allarme sulle possibilità di Santomassimo e compagni di rendere subito in un campionato come quello di serie B, ma la trasferta della Green Arena dimostra che c’è del potenziale per poter comportarsi al meglio anche dopo aver alzato l’asticella riguardo l’impegno tecnico che dovrà essere dimostrato anche sabato prossimo al Pala De Angelis contro il Real Castel Fontana.

