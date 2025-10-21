Amministrazione
Home page
>
Altro
>
Scuola e Università
>
Edilizia scolastica e Gu...
Video
Scuola e Università
Edilizia scolastica e Guglielmotti, sit-in degli studenti: "Vogliamo essere ascoltati"
cittadinanza attiva
Quattro studenti del Liceo Galilei in visita al Parlamento Europeo
redazione web
RONCIGLIONE
Al Meucci gli studenti sognano in grande
Una giornata da ricordare in occasione degli Erasmus Day
il caso
Guglielmotti, studenti di nuovo in protesta: «Servono interventi concreti»
Sit-in di fronte ai cancelli dell’istituto per chiedere che vengano sbloccati fondi per rendere la scuola priva di criticità a livello di agibilità ed edilizia scolastica
Francesco Baldini
l’iniziativa
L’Anpi e il Comune insieme nelle scuole
redazione web
l’intervista
Stendhal-Calamatta, Corvaia: «Pentita? No. Bilancio positivo»
La dirigenge del maxi istituto nato dalla fusione delle due realtà cittadine traccia un primo bilancio. Circa 1500 studenti, 223 professori, 57 Ata e ben 66 sezioni: la sfida
Francesco Baldini
l’iniziativa
‘’L’Arte in Premio’’: consegnati 50 abbonamenti agli studenti più meritevoli
redazione web
SORIANO NEL CIMINO
«Più attenzione all’alimentazione dei bambini»
L’amministrazione investe sulla qualità della mensa scolastica
il riconoscimento
Buona pratica, IC Galice premiato dal Mim
redazione web
la premiazione
Innovazione e formazione: l’IC Galice fa scuola
redazione web
Leggi altro