Social
martedì, 21.10.2025
Home page>Altro>Scuola e Università>Edilizia scolastica e Gu...

Video

Scuola e Università
Edilizia scolastica e Guglielmotti, sit-in degli studenti: "Vogliamo essere ascoltati"
cittadinanza attiva

Quattro studenti del Liceo Galilei in visita al Parlamento Europeo

redazione web
Quattro studenti del Liceo Galilei in visita al Parlamento Europeo
Quattro studenti del Liceo Galilei in visita al Parlamento Europeo
RONCIGLIONE

Al Meucci gli studenti sognano in grande

Una giornata da ricordare in occasione degli Erasmus Day
Al Meucci gli studenti sognano in grande
Al Meucci gli studenti sognano in grande
il caso

Guglielmotti, studenti di nuovo in protesta: «Servono interventi concreti»

Sit-in di fronte ai cancelli dell’istituto per chiedere che vengano sbloccati fondi per rendere la scuola priva di criticità a livello di agibilità ed edilizia scolastica
Francesco Baldini
Guglielmotti, studenti di nuovo in protesta: «Servono interventi concreti»
Guglielmotti, studenti di nuovo in protesta: «Servono interventi concreti»
l’iniziativa

L’Anpi e il Comune insieme nelle scuole

redazione web
l’intervista

Stendhal-Calamatta, Corvaia: «Pentita? No. Bilancio positivo»

La dirigenge del maxi istituto nato dalla fusione delle due realtà cittadine traccia un primo bilancio. Circa 1500 studenti, 223 professori, 57 Ata e ben 66 sezioni: la sfida
Francesco Baldini
Stendhal-Calamatta, Corvaia: «Pentita? No. Bilancio positivo»
Stendhal-Calamatta, Corvaia: «Pentita? No. Bilancio positivo»
l’iniziativa

‘’L’Arte in Premio’’: consegnati 50 abbonamenti agli studenti più meritevoli

redazione web
‘’L’Arte in Premio’’: consegnati 50 abbonamenti agli studenti più meritevoli
‘’L’Arte in Premio’’: consegnati 50 abbonamenti agli studenti più meritevoli
SORIANO NEL CIMINO

«Più attenzione all’alimentazione dei bambini»

L’amministrazione investe sulla qualità della mensa scolastica
«Più attenzione all’alimentazione dei bambini»
«Più attenzione all’alimentazione dei bambini»
il riconoscimento

Buona pratica, IC Galice premiato dal Mim

redazione web
Buona pratica, IC Galice premiato dal Mim
Buona pratica, IC Galice premiato dal Mim
la premiazione

Innovazione e formazione: l’IC Galice fa scuola

redazione web
Innovazione e formazione: l’IC Galice fa scuola
Innovazione e formazione: l’IC Galice fa scuola