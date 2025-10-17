CIVITAVECCHIA – Non si placa la polemica dopo il concitato avvio del consiglio comunale di ieri. L’imprenditore Mario Benedetti, allontanato dall’aula Pucci dalla Polizia locale, ha presentato in giornata una querela in Procura per minacce e violenza privata, assistito dal suo legale Lorenzo Mereu.

Il caso è esploso nei primi minuti della seduta, quando Benedetti – presente tra il pubblico – è stato invitato dal sindaco e da alcuni consiglieri di maggioranza a non effettuare riprese con il cellulare. Ne è seguito un acceso battibecco tra l’imprenditore e, in particolare, due consiglieri, culminato con la richiesta d’intervento degli agenti presenti in aula.

Dopo momenti di forte tensione, e l’arrivo del comandante Ivano Berti, Benedetti è stato accompagnato all’esterno. «Ho solo risposto a provocazioni», avrebbe spiegato poco prima di lasciare l’aula.