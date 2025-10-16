SANTA MARINELLA - Si è chiuso ieri, giovedì 16 ottobre 2025, il Blue Innovation Lab, l'importante appuntamento di due giorni dedicato all'innovazione per i Comuni costieri del Lazio, promosso da Regione Lazio e Lazio Innova. Dopo intense sessioni di co-progettazione e networking, la giornata di giovedì è stata interamente dedicata alla presentazione dei progetti innovativi: imprese e centri di ricerca hanno mostrato le soluzioni per un litorale più sostenibile.

Tavoli di Lavoro

Utilizzando il Design Thinking, si sono definite le linee guida per le future politiche regionali della Blue Economy 2026.

Premiazione finale

L'atteso momento del conferimento del Blue Ambassador Award ai Comuni più innovativi, ha visto Santa Marinella risultare vincitrice del Primo premio per il progetto più innovativo per il marketing territoriale e la sostenibilità ambientale con il progetto “Lazio blue route”.

«Un grande successo di partecipazione - afferma Paola Fratarcangeli - che conferma il ruolo strategico del Lazio come prima regione italiana per numero di imprese legate all'economia del mare. Continuiamo a costruire insieme il futuro blu della nostra Regione».

