MONTALTO DI CASTRO – Incidente sul lavoro stamane a Montalto di Castro. Un operaio di circa 30 anni, per cause in corso di accertamento, è rimasto folgorato mentre stava lavorando su alcuni cavi elettrici nei pressi di un impianto fotovoltaico.

Il lavoratore, rimasto folgorato, avrebbe riportato ferite e ustioni in diverse parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso e i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale.

Non si conoscono ancora le sue generalità e le condizioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA