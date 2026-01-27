Anche questa settimana sarà caratterizzata da impegni delle squadre locali nel campionato di serie C2. Una gara importantissima ce l’ha il Santa Severa, che recupera subito il match rinviato lo scorso fine settimana contro il Città Eterna, in quello che sarà uno scontro diretto per dare la caccia alla salvezza nel girone B. Si scende in campo domani sera alle 21 e la formazione allenata da David Dell’Università non ha alternative al successo, che in stagione è giunto solamente due volte.

I neroverdi stazionano al penultimo posto della classifica ed accusano cinque punti di ritardo dai diretti rivali, che se dovessero fare risultato costringerebbero l’Atletico a rientrare nuovamente in zona playout. Fondamentale, come detto, per i santamarinellesi fare risultato pieno, anche perché il calendario delle prossime settimane non aiuta, a cominciare del match di sabato prossimo a Corchiano, squadra che si comporta molto bene quando gioca tra le mura amiche.

Problemi di formazione per il Santa Severa: oltre ad Appetecchi, Lucentini, Passa e Maggi, si registra anche la defezione di Cesarini.

«Questa gara ha un enorme importanza – dichiara mister David Dell’Università – ci permetterebbe di agganciare il treno di quelle sopra di noi, peccato affrontarla con tanti assenti. ma daremo tutto».