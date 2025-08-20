Venerdì torna il “Torneo dei Rioni” di calcetto, per bambini classe 2015/2016. Tra le tante iniziative interessanti di questa estate, torna il torneo dei rioni, desiderato dai ragazzini che frequentano le scuole calcio e organizzato dai genitori degli stessi. Le gare del torneo si terranno da questo venerdì con inizio dalle 18. Nell’ambito organizzativo, ha fornito il suo contributo Emanuele Minghella, per quanto riguarda i trofei in palio, questi verranno invece forniti dalla dirigente scolastica Velia Ceccarelli. Il trofeo si svolgerà secondo i gironi all’italiana, con premiazione finale dal primo al quarto posto.

Per questa rinnovata edizione, per la quale ci si augura un allargamento per eventuali edizioni future in piena disponibilità collaborativa, i rioni partecipanti sono quattro: Majorca, Valdambrini, Centro e Combattenti. I bambini coinvolti in questa edizione del torneo sono circa trenta delle classi 2015 e 2016. Gli organizzatori, per il supporto che verrà fornito all’iniziativa, ringraziano rispettivamente Crea Qui per le medaglie, stampa e incisione trofei, il centro sportivo Prato del Mare per la disponibilità del campo da gioco, Dimensione Animazione per il service e l’animazione, Vargiolu Assicurazioni per le maglie da gioco ed infine La Mela Verde di Santa Severa per food e beverage.

Un evento dunque che si innesta nel calendario delle iniziative estive, tutto all’insegna dello sport, del volontariato e della piena collaborazione. Per tutti coloro che vorranno aderire e supportare l’iniziativa anche in futuro, le porte sono apertissime.

