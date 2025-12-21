Grande prestazione esterna dei tirrenici, che sul campo della capolista Atletico Cimina Falisca portano via un meritatissimo pareggio (1-1) e mantengono l’ottava posizione in classifica. La squadra di mister Fracassa ha giocato con grande determinazione e senza remore reverenziali e con un pizzico di fortuna in più, avrebbero potuto prendersi l’intera posta in palio. A evitarlo è stata, ancora una volta, una decisione arbitrale inopportuna, che non ha consentito all’attaccante Cerroni di vedersi convalidare un bellissimo gol di testa. La rete è stata annullata perché secondo l’arbitro il pallone non era stato posto precisamente nell’area riservata al calcio d’angolo. Comunque i rossoblu hanno avuto un altro paio di opportunità per segnare, in particolare con Tabarini e Mariani, ma in quelle due circostanze l’estremo difensore locale si è superato. Per i padroni di casa andava in gol al 10’ del secondo tempo Reinkard, il Santa Marinella otteneva il pareggio a tempo quasi scaduto con Astorelli.

L’ANALISI DI DANIELE FRACASSA. «È stata una partita veramente ben condotta da noi - dice mister Fracassa - soprattutto il primo tempo non abbiamo mai rischiato mentre noi abbiamo avuto due occasioni con Mariani e Tabarini. Abbiamo coperto bene il campo sulla linea difensiva col rientro di Caforio, ma ad inizio secondo tempo c’è stata una sbandata generale di cinque minuti che è stata fatale. Loro hanno trovato un gran gol da fuori area, ma poi la partita ha preso un'altra dinamica e ma siamo stati bravi a reagire, dopo gli ingressi di Astorelli, Brutti e Orlando. Mi complimento con Astorelli che ha fatto un eurogol da venticinque metri sotto all'incrocio dei pali. Ritengo quindi il pareggio giusto e ce lo teniamo stretto, perché comunque è un pareggio che ci dà la consapevolezza che possiamo giocarcela contro chiunque. Adesso arriverà la sosta, noi ricaricheremo le pile e ci prepariamo al meglio in queste due settimane di stop per affrontare il finale del girone d'andata per poi fare un grande girone di ritorno».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO DI FIORDO. «Abbiamo fatto una buona gara - dice il direttore sportivo Stefano Di Fiordo - siamo stati bravi, abbiamo lottato abbiamo e tenuto testa alla prima in classifica ed abbiamo concesso solo un colpo de testa dove abbiamo subito il gol. Da parte nostra, prima del pareggio, abbiamo avuto due occasioni, poi abbiamo tenuto bene il campo».

