CIVITAVECCHIA – Due luoghi simbolo della storia di Civitavecchia — l’Area archeologica delle Terme Taurine e il Museo archeologico nazionale — si aprono a una nuova stagione di promozione e fruizione, costruita insieme al territorio.

Il 16 dicembre 2025 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Direzione regionale Musei nazionali Lazio l’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte di Partenariato Speciale Pubblico-Privato, consultabile al seguente link: Partenariato Speciale Pubblico-Privato per la valorizzazione dell’Area archeologica delle Terme Taurine e del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia – Direzione Regionale Musei Lazio.

La Direzione regionale Musei nazionali Lazio avvia un programma di valorizzazione e promozione dell’Area archeologica delle Terme Taurine e del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia, con l’obiettivo di incrementarne la conoscenza, la fruizione pubblica e il ruolo strategico nel panorama culturale e turistico del territorio.

L’iniziativa si inserisce in un percorso partecipato che mira a rafforzare il legame tra patrimonio culturale, comunità locale e attori economici e culturali, promuovendo la consapevolezza dell’eredità storica del territorio nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, fiducia e risultato.

L’Avviso pubblico è finalizzato all’attivazione di un Partenariato Speciale Pubblico-Privato (PSPP), ai sensi dell’art. 134, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), e mira a rafforzare le attività di valorizzazione dei due luoghi della cultura attraverso il concorso di soggetti privati, singoli o associati, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Il bando resterà aperto fino al 17 marzo 2026. Le proposte dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico.

Destinatari

L’Avviso è rivolto a operatori economici, enti, associazioni, fondazioni e soggetti del Terzo settore con comprovata esperienza nei settori dei beni culturali, del turismo e della valorizzazione del patrimonio. I soggetti interessati potranno proporsi come partner privati operativi presentando un progetto di valorizzazione dettagliato, finalizzato a garantire una fruizione pubblica qualificata dei due luoghi della cultura, nell’ambito di un partenariato della durata di tre anni, rinnovabile per ulteriori tre, attraverso la sottoscrizione di un apposito Accordo di partenariato speciale pubblico-privato.

Attività previste

Il progetto di valorizzazione dovrà descrivere in modo dettagliato obiettivi culturali, educativi e turistici, azioni operative, modalità organizzative e gestionali, strumenti di comunicazione e promozione, cronoprogramma delle attività, indicatori di risultato e di impatto, nonché il piano economico-finanziario.

Per l’Area archeologica delle Terme Taurine, il partenariato prevede servizi di apertura, vigilanza, accoglienza e assistenza al pubblico, visite guidate e attività di divulgazione culturale anche in lingua straniera, iniziative didattiche per scuole e famiglie, laboratori tematici, programmi di eventi, supporto a manifestazioni speciali e azioni di promozione culturale e turistica, anche mediante strumenti digitali e multimediali.

Per il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia, il partenariato sarà orientato alla realizzazione di visite guidate, attività educative e laboratoriali, iniziative di valorizzazione e comunicazione, programmi di eventi e supporto organizzativo in occasione di manifestazioni volte ad ampliare e qualificare la fruizione pubblica.

Con questa iniziativa, la Direzione regionale Musei nazionali Lazio conferma il proprio impegno a promuovere modelli innovativi di collaborazione tra pubblico e privato, finalizzati alla tutela, alla valorizzazione e alla piena accessibilità del patrimonio culturale, quale motore di sviluppo culturale, sociale ed economico dei territori.

