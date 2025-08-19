Ha preso il via ieri, allo Stadio Ivano Fronti, l’inizio della preparazione in vista della nuova stagione agonistica. I tirrenici, dopo la delusione dello scorso campionato, hanno deciso di dare una sterzata alla composizione dell’organico e questa estate hanno rinnovato di molto la rosa giocatori. In virtù degli arrivi e delle partenze, questi sono gli elementi che lunedì pomeriggio erano a disposizione del tecnico. Portieri: Notari, Coronas, Artegiani. Difensori, Gallitano, Melone, Mercuri, Arseni, Buonanno, Luchetti, Rosso (2006), Santori (2007), Mey (2007). Centrocampisti: Galluzzo, Cuomo, Tranquilli, Orlando, Del Mastro, Scala (2007). Attaccanti: Tabarini, Cerroni, Brutti, Mariani, Alessi (2006), Astorelli (2007) e Coppolino (2007).

Lo staff tecnico è composto dall’allenatore Daniele Fracassa, dal preparatore dei portieri Andrea Sanfilippo, dal preparatore atletico Alessandro Bucceri, dal collaboratore tecnico Sandro Giallanza, dal direttore tecnico Andrea Gabrielli e dal direttore sportivo Stefano Di Fiordo. Sotto un sole ancora cocente da questo agosto denso di umidità, la truppa ha iniziato a riprendere a correre e a toccare il pallone, visto che sabato ci sarà la prima amichevole al Fronti alle 17,30 con il Palombara. Sabato 30 agosto alle 17,30 con una squadra ancora da definire ed infine mercoledì 3 settembre alle 18 al Fronti, con una amichevole in famiglia. Mister Fracassa, al termine della seduta ci dice le sue impressioni.

«E’ stata l’occasione per conoscerci con i nuovi arrivati e per iniziare a muovere i muscoli. Abbiamo due settimane di lavoro intenso, ma nel frattempo sabato arriverà la prima amichevole con il Palombara. Una squadra di Promozione di un altro girone, allenata da Giampaolo Superchi. È una squadra sicuramente che sta come noi in rodaggio. Avranno cambiato anche loro moltissimo. Quindi sarà un bel test per vedere i nuovi arrivati del Santa Marinella.

C'è molta attesa per questa prima sgambata, abbiamo una squadra molto fisica e di gamba, abbiamo cambiato l'identità rispetto all'anno scorso per cercare qualcosina che, secondo me, è mancato e quindi abbiamo messo dentro dei profili che hanno voglia, che hanno fame anche di voler far bene e che non sono appagati. Questo insomma è un po' lo spirito con cui è stato creato questo nuovo Santa Marinella. Con gente disponibile, con giocatori che sono pronti al sacrificio a qualsiasi cosa lo staff tecnico gli chiederà. Sono molto fiducioso per questa stagione, c'è molta attesa, siamo tutti ansiosi e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare davanti al nostro pubblico, perché vogliamo fare un campionato di alta classifica e da protagonisti Questo è quello che ci richiede la piazza, questo è quello che voglio io e questo è quello che si merita Santa Marinella».

«Finalmente ha preso il via la nuova stagione – dice il Ds Stefano Di Fiordo – con la preparazione che si svolgerà per le prime quattro settimane tutti i giorni dalle diciotto alle venti. Poi sabato ci sarà la prima amichevole. Domenica sette settembre e domenica quattordici c'è la Coppa Italia, e poi il ventuno iniziamo il campionato. Quindi da qui al campionato saranno cinque settimane. L'ultima settimana sarà normale con tre turni di allenamento».

