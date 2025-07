La campagna acquisti del Santa Marinella si è chiusa ufficialmente con gli ultimi due acquisti. Si tratta dell’attaccante Valerio Mariani classe ’96 proveniente dal Pescia Romana. La punta prenderà il posto di Simone Trincia nel settore di centro-sinistra del reparto avanzato che ha deciso di tentare nuove strade in categoria superiore in attesa del recupero di Peppe Tabarini previsto per ottobre e che dovrebbe occupare lo stesso ruolo sul centro-destra.

L’altro nuovo arrivo è Gianluca Melone, un difensore centrale classe 1999 che ha giocato nell’ultima stagione a Cerveteri. Il direttore sportivo Stefano Di Fiordo dice di Mariani. «Si tratta di un calciatore di esperienza – commenta il Ds – e lo scorso anno ha giocato sempre in Promozione con il Pescia Romana, ma ha vestito anche le maglie di Aranova, Tolfa, Fregene e Grifone Calcio. Un attaccante che possiede ottime qualità tecniche, che spesso chiude le sue stagioni in doppia cifra. Dunque porterà in dote alla squadra anche una bella esperienza.

«Sono un attaccante esterno che ha una buona attitudine a correre – dice Mariani – preferisco partire da esterno e poi accentrarmi per trovare la via del gol. Per me andare a rete è tutto. Nel secondo anno a Fregene, ho messo a segno 18 gol. Devo ringraziare il direttore sportivo Stefano Di Fiordo che mi ha voluto qui, eppoi anche questa piazza che è molto competitiva. Starò in una squadra di grandi giocatori, molti di loro li conosco. Comunque cercherò con impegno e dedizione di fare la mia parte per portare il Santa Marinella a ottenere quello che non è riuscita a fare lo scorso campionato».

Anche per Melone l’obiettivo di questa squadra deve essere quello di arrivare nei primi posti. Arriva da Cerveteri dove ha giocato per due anni. Prima è stato in eccellenza per 4 anni dimostrando così di essere un giocatore giovane ma esperto. «Non voglio definirmi come difensore, lo devono dire gli altri – spiega Melone – io sono una persona sincera che preferisce far parlare il campo, io mi metto a disposizione del mister e della società per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Personalmente, nonostante a Cerveteri ci siamo salvati ai playout, sono soddisfatto del rendimento. Era una squadra molto giovane ed io ero quello più grande di tutti. Ho accettato il progetto che mi ha proposto il Santa Marinella perché so che è una società molto ambiziosa come lo sono io. Conosco pochi dei miei nuovi compagni, ma questo lo supererò appena inizierà la preparazione. Chiedo ai tifosi di sostenerci perché sono certo che daremo il massimo per fare una grande stagione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA