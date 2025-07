CIVITAVECCHIA – Ha lasciato il cantiere tra la curiosità degli operatori presenti e la massima attenzione di chi ha curato ogni minimo dettaglio di uno spostamento giudicato “storico” per il porto di Civitavecchia.

Il primo yacht da 45 metri – il C114 – costruito interamente in città da Tankoa Yachts S.p.A., la società che ha rilanciato con convinzione e professionalità l’ex cantiere Privilege Yard, è uscito nella notte dall’area di lavoro della Mattonara.

Con l’ausilio di una gru e posizionato su carrelli speciali in grado di sostenere circa 250 tonnellate, l’imbarcazione ha attraversato la strada, superato i binari ferroviari e percorso tutta la zona nord del porto fino a raggiungere la banchina 31, dove tra oggi e domani sarà imbarcata sulla nave general cargo barge Karsal, diretta a Genova. Qui, lo yacht sarà ultimato e successivamente varato.

«Abbiamo, come Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, seguito e creduto nel progetto sin dalla fase iniziale nel 2023, che ha portato al rilascio della concessione nel 2024 e come avevamo preannunciato qualche mese fa all'inaugurazione del cantiere Tankoa – ha spiegato Pino Musolino, Commissario Straordinario dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale – oggi si realizza, grazie al lavoro di un grande player italiano della cantieristica degli yacht, il trasporto del primo dei quattro scafi in produzione nel porto di Civitavecchia. Avere un cantiere che fa le lavorazioni e la costruzione ma che abbia la possibilità di svilupparsi anche sul refitting e revamping – ha concluso Musolino – crea un disegno industriale completo nel quale poi si può innestare anche la formazione per nuove manovalanze di altissimo livello, creare indotto per il territorio e generare nuovi posti di lavoro».