LADISPOLI – Lancia l’allarme sul declassamento del punto di Primo soccorso la consigliera regionale del Pd Michela Califano che parla di “situazione gravissima”. «Quello che sta accadendo in questi giorni a Ladispoli e Cerveteri conferma purtroppo quanto denunciamo da mesi sul depotenziamento del primo soccorso – dice la Califano - Parliamo di due località di mare che stanno registrando i soliti picchi di presenze estive senza un adeguato supporto a causa dello smantellamento del posto di primo intervento ormai riconvertito in un semplice presidio di cure ambulatoriali con mezzi limitatissimi e nessuna possibilità di intervento nei casi più gravi».

«Negli ultimi tempi, come evidenziato dagli organi di stampa, le due ambulanze del 118 in servizio a Ladispoli, di cui una operativa solo 12 ore al giorno, hanno già ricevuto 900 chiamate – aggiunge la consigliera regionale – Mentre quella di Marina di San Nicola 450 e l’automezzo del presidio di 350 chiamate. Una situazione al limite che rischia di avere gravissime ripercussioni. Siamo davanti a un declassamento fuori da ogni logica. Chiediamo al presidente Rocca una immediata inversione di marcia».

ASL ROMA 4: AL VIA LA SECONDA FASE DI LAVORI PRESSO LA CASA DELLA SALUTE DI LADISPOLI

Intanto da parte sua, la Asl Roma 4 annuncia l’avvio della seconda fase dei lavori presso la Casa della Salute di Ladispoli. <«A partire da mercoledì 30 luglio e fino all’8 agosto, la Casa della Salute di Ladispoli sarà interessata da una serie di attività di trasloco necessarie per l’avvio della seconda fase dei lavori di riqualificazione dell’area – si legge in una nota della Asl - L’intervento rientra nel progetto di realizzazione della nuova Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità, due strutture chiave per il rafforzamento dell’assistenza territoriale prevista dal piano sanitario regionale».

«In questa nuova fase – assicura la Asl - tutti i servizi ambulatoriali rimarranno attivi e garantiti, con un ingresso temporaneo leggermente spostato sullo stesso lato dell’edificio. Proseguiranno regolarmente le visite di specialistica ambulatoriale che sono: ambulatorio Demenze, Cardiologia, Diabetologia, Ecocardio, Fisiatria, Medicina Legale, Neurologia, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Nefrologia, Chirurgia Generale, Senologia, Medicina dello Sport. Rimane invariata anche l’attività dell’unità diagnostica per immagini e dell’ambulatorio Infermieristico. L’assistenza sanitaria presso il presidio poi, viene garantita attraverso una serie di servizi. L’Ambulatorio di Cure Primarie, pensato per gestire con rapidità problemi di salute comuni. Il servizio è attivo h24 e 7 giorni su 7. A supporto è attivo anche il servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica) tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 8, nei festivi dalle ore 8 alle ore 20 e nei prefestivi dalle ore 10 alle ore 20. Per il periodo estivo è anche presente il servizio di Guardia medica turistica e inoltre da questo sabato sarà attivo anche l' Ambufest, il sabato dalle ore 13,30 alle ore 18 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 18».

«Ci spiace del disagio a pazienti ed operatori causato dai lavori di ristrutturazione - ha dichiarato la direttrice generale della Asl Roma 4, dottoressa Rosaria Marino –La buona notizia è che i lavori procedono spediti e vanno verso la conclusione, e soprattutto che le prestazioni sanitarie continuano tutte ad essere erogate. In considerazione anche nel periodo estivo in cui sono incrementate le presenze a Ladispoli chiediamo ai cittadini un aiuto, rivolgendosi ai servizi solo quando strettamente necessario”.

