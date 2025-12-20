Quella di domani mattina alle ore 11 sarà una gara molto difficile per i ragazzi di mister Fracassa. Il turno, infatti, mentre i tirrenici di fronte alla capolista del girone A l’Atletico Cimina Falisca, formazione record che ha ottenuto fino ad oggi 11 vittorie e un pareggio nelle precedenti 12 gare giocate ed una sola sconfitta, e la vede in testa al girone con 35 punti. Guardando la classifica, diventa difficile ipotizzare un risultato positivo per i rossoblu in quel di Canepina, ma il calcio a volte riserva sorprese inaspettate, anche quando l’ago della bilancia pende dalla parte della squadra più forte. Il Santa Marinella viene da una gara infrasettimanale giocata con il Cerveteri, condizionata da due errori evidenti della terna arbitrale, che ha privato i padroni di casa di una vittoria importante in quanto gli etruschi, quarti in classifica, sarebbero stati raggiunti dai tirrenici. Ma, considerazioni a parte, domani Tabarini e compagni dovranno dare il massimo di se stessi, per uscire dal campo della capolista con un risultato positivo. «Affrontiamo la prima della classe - dice mister Fracassa - che sta facendo un campionato di altissimo livello insieme al Borgo Palidoro. Dunque sarà una partita che va presa con la massima attenzione, perché i viterbesi stanno in salute, hanno fatto dei risultati importanti specialmente in casa, ma noi siamo consapevoli delle nostre forze, perché il Santa Marinella si sta rivelando una squadra da trasferta visto che i migliori risultati li abbiamo fatti lontani dal Fronti. Certo, dobbiamo capire bene le motivazioni di questi risultati esterni, ma le migliori partite sono venute nel derby di Ladispoli e la vittoria con il Grifone. In casa invece dobbiamo trovare la nostra identità anche se la partita contro il Cerveteri di mercoledì mi ha lasciato molto soddisfatto, perché la squadra ha battagliato e non abbiamo vinto soltanto per due decisioni arbitrali inopportune. Bisogna guardare avanti e attendiamo questa nuova sfida. Rientra Caforio nella linea difensiva, purtroppo perdiamo Arseni perché mercoledì ha subìto un bruttissimo colpo sul piede, dunque nella linea centrale bassa Altamura andrà a sinistra. Non ci sarà neppure Del Mastro perché non è in perfette condizioni. Per il resto Tabarini sta bene, Brutti è pronto e Mariani scalpita, abbiamo recuperato Orlando e, piano piano, farà anche lui un minutaggio importante. Sono convinto che la concentrazione farà la differenza, ma l'importante è essere compatti. La squadra unita non deve concedere campo aperto al Cimina, perché hanno degli attaccanti che sono veramente importanti come Mancini e Giurato».

