Si gioca oggi la terza giornata di ritorno del campionato di Promozione girone A.

Il Santa Marinella sarà di scena allo Stadio Ivano Fronti (ore 11.15) contro il Fiumicino, formazione che viaggia al nono posto in classifica a quattro lunghezze di ritardo dai rossoblù di mister Fracassa che sono sesti a quota 29 ma a due punti dalle terze in graduatoria.

Quindi la sfida con il Fiumicino assume un'importanza evidente perché potrebbe permettere ai titrenici di entrare in area play off.

Per questo incontro, il tecnico dovrà fare a meno di un paio di titolari come Del Mastro squalificato e Brutti alle prese con questioni familiari.

«Arriviamo a questo confronto con alcune defezioni - dice mister Fracassa - la partita con il Borgo Palidoro infatti ha lasciato diversi strascichi negativi, sia a livello di risultato, che è stato di fatto condizionato dall'espulsione di Del Mastro nel primo tempo e poi dall'infortunio di Cerroni. Comunque è acqua passata, bisogna guardare avanti e concentrarci sulla partita con il Fiumicino. Saranno assenti Del Mastro che è stato squalificato dal giudice sportivo per una giornata, Brutti per motivi personali e Cerroni è in forte dubbio perche ha avuto un risentimento all'inguine, quindi dovro valutare prima della partita se è nelle condizioni di scendere in campo. Anche Orlando è in dubbio perché ha avuto una ricaduta muscolare. Dunqu siamo in piena emergenza. Contro il Fiumicino c'è bisogno di grande attenzione, perché è una squadra da battaglia, che fa dell'atteggiamento agonistico il suo punto di forza. Dobbiamo essere bravi a mantenere la nostra identità, essere pragmatici giocando in verticale senza tanti fronzoli e quindi cercare di fare risultato pieno perché ci permetterebbe di andare la settimana successiva a giocare il derby con il Tolfa con piu tranquillità e serenità senza l'assillo di fare risultato per forza. Ci siamo allenati bene e vogliamo sfruttare questa partita per vendicare il risultato subito all'andata che ci ha visto uscire sconfitti all'ultimo minuto della partita per 2 a 1. Abbiamo perciò l'occasione di rifarci».

