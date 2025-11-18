La Perla del Tirreno è stata, per due giorni, la capitale del surf giovanile. Si è conclusa con successo, la tappa finale dei Campionati Italiani Juniores di Surf. L'evento, che si è tenuto nello specchio acqueo della celebre spiaggia di Banzai Beach, è stato organizzato dal Banzai Sporting Club, affiliato alla Federazione Italiana Surfing, in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Regione Lazio. Il Sindaco Tidei, presente alla manifestazione, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'evento.

«Ho avuto il grande piacere di incontrare gli organizzatori e i giovani atleti in gara – ha detto il sindaco - ho visto decine di ragazzi, accompagnati dalle loro famiglie, cavalcare le onde del nostro splendido mare, accolti da un clima unico e da temperature eccellenti, malgrado il novembre avanzato, che rendono Santa Marinella una vera e propria Città della Salute per la qualità del mare e dell'aria». Il primo cittadino ha poi rilanciato con forza l'ambizione infrastrutturale del territorio, evidenziando il lavoro svolto per le strutture sportive.

«Questo è un onore per noi e si inserisce perfettamente nella nostra visione di rinnovamento - ha continuato Tidei - abbiamo creato un vero e proprio polo d'eccellenza, una città dello sport con strutture di primissimo livello, come lo stadio comunale e il palazzetto dello sport completamente rinnovati, a cui si aggiunge la piscina comunale in corso di realizzazione. Vogliamo fare in modo che questo diventi al più presto un Centro Federale Nazionale del Surf, affinché tanti campioni possano essere sfornati da Santa Marinella». L’assessore allo sport Marina Ferullo aggiunge. «La presenza di un pubblico così numeroso e la qualità degli atleti – spiega l’assessore - sono la prova che Santa Marinella è un luogo ideale e naturale per ospitare eventi di caratura nazionale e internazionale. Il nostro impegno come amministrazione è totale nel sostenere discipline emergenti come il surf, che non solo valorizzano il nostro splendido litorale, ma offrono ai giovani uno sbocco sportivo sano e formativo. La nostra attenzione è sempre rivolta verso lo sport giovanile, unitamente alla riqualificazione delle nostre strutture. Continueremo a lavorare fianco a fianco con le associazioni del territorio, per completare la nostra città dello sport. Grazie a tutti i ragazzi e alle loro famiglie per aver scelto Santa Marinella».

A margine della gara, gli organizzatori Omar Micheli, consigliere federale Surfing e Fabrizio Cimini, presidente del Banzai Sporting Club, hanno voluto ringraziare sentitamente le istituzioni per il supporto fondamentale. «Questa di oggi è stata l'ennesima testimonianza che abbiamo un'amministrazione pronta anche a rinnovarsi, perché comunque il surf è uno sport emergente – hanno detto i due rivolgendo un ringraziamento particolare al Sindaco Tidei e all'assessore allo sport Ferullo - per l'attenzione costante verso questa disciplina. Questa gara ha visto una partecipazione internazionale, ha richiamato atleti non solo da tutta Italia, ma anche dall'Europa, dalle Canarie, venuti appositamente per contendersi il titolo. Questo è un motivo di un grande orgoglio per noi che lavoriamo come associazione sul territorio e ci fa piacere che l'amministrazione sia al nostro fianco, verso un obiettivo di eccellenza nazionale».

