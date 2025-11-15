Si gioca la nona giornata del campionato di Promozione e il Santa Marinella se la vedrà in trasferta contro il Campagnano. «Diciamo che per noi è uno spartiacque – dice mister Fracassa - è la prova del nove perché comunque è una trasferta molto insidiosa. Il Campagnano ha quattordici punti in classifica cioè due punti in più di noi, il che significa che è una squadra che comunque ha delle basi solide, perché altrimenti i quattordici punti non li avrebbe fatti. In casa hanno vinto quasi tutte le gare e soltanto nella prima partita con l'Olimpus hanno perso. Quindi diciamo che è una squadra molto importante, ha un gruppo solido e viene dalla vittoria del campionato di Prima Categoria. Ha messo dentro qualche pezzo di livello superiore a sta giocando bene. Noi stiamo attraversando un periodo molto positivo, veniamo da cinque risultati utili consecutivi frutto di tre vittorie e due pareggi e questo è di buon auspicio. In questa gara sarà a disposizione anche Galluzzo, fermo per una giornata contro la Pescia Romana. Galluzzo è un giocatore che sicuramente è fatto per queste partite perché è un giocatore da battaglia. Per quanto riguarda il resto della squadra, ci siamo allenati bene e siamo pronti per affrontare questa gara. Vogliamo fare il risultato a tutti i costi. Ho l'imbarazzo della scelta davanti, perché anche Mariani e Brutti stanno bene. Cerroni sta trovando la via del gol con continuità, i giovani Astorelli e Borioni lottano per una maglia da titolare, quindi ci sarà molta concorrenza tra i nostri giocatori. Dare continuità ai risultati è la parola d'ordine Quindi andiamo a Campagnano a testa alta per cercare di fare massimo il risultato». Dopo aver trascorso un periodo veramente nero a causa della malattia della mamma e la successiva morte, il difensore del Santa Marinella Alessandro Caforio ha visto, domenica scorsa, uno spiraglio di luce. Con il cuore gonfio di tristezza per la scomparsa dell’amata madre, è voluto scendere in campo lo stesso. La sorpresa per lui, una volta sul sintetico, è stata quella di sentire cori a suo favore dai ragazzi degli Ultras Santa Marinella e dei tifosi in tribuna. “Ragazzi vi volevo ringraziare tutti, uno ad uno, dal primo all’ultimo, compresi i dirigenti e i compagni di squadra. Mi avete fatto sentire a casa da quando sono ritornato, ma soprattutto domenica con il vostro tifo, cosa che mi ha fatto veramente bene al cuore. Sono contento perché questo gruppo di ragazzi può fare grandi cose, perché oltre agli importanti valori calcistici e dei singoli, ci sono uomini, amici e valori umani che all’interno di una squadra, a mio modesto parere, fanno una differenza abissale. Grazie ancora a tutti. Intanto la società ha dato vita ad una iniziativa targata Santa Marinella Calcio. «Stiamo realizzando un nuovo completo da gioco per la prima squadra – dice il promotore Fabrizio Di Stefano - la caratteristica è che al posto dello sponsor, inseriremo tutti i nomi delle persone che verseranno una quota di 35 euro. In regalo daremo una maglia identica. La caratteristica principale è che sarà una maglia ad edizione limitata con un disegno creato per noi».

