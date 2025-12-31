Potrebbe presto delinearsi la situazione riguardo il bando per la gestione del San Liborio Stadium. Ad inizio settimana si sono chiusi i termini per presentare le domande al Comune per l’impianto di via Giulio Cerruti, di cui si è parlato molto, anche perché arrivato nello stesso periodo in cui si attende di capire cosa succederà per PalaGalli e piscina di via Maratona. Stando a diverse fonti, a presentarsi sarebbe stato solamente l’Atletico e ci sarebbero le basi per procedere all’assegnazione della gestione alla società della presidentessa Olimpia Santoro.

Se tutto ciò venisse confermato, sarebbe un percorso nel segno della continuità, in quanto i gialloblù avevano una stretta collaborazione con il vecchio gestore, il Sodalizio San Liborio, che ha usufruito della struttura per 13 anni (10 già prefissati a suo tempo più tre di rinnovo automatico per emergenza Covid).

Ora non resta che attendere l’ufficialità. La nuova gestione avrà la durata di cinque anni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA