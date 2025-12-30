CIVITAVECCHIA – Hanno colpito ancora i due giovani rapinatori stranieri che nella serata di sabato avevano già aggredito e rapinato un ragazzo di Civitavecchia in via Santa Fermina, portandogli via bancomat, denaro contante e telefono cellulare. Questa volta i due si sono spostati nella vicina Santa Marinella, dove hanno messo a segno una nuova rapina ai danni di alcuni giovani del posto, con le stesse modalità utilizzate nel primo episodio. A fare la differenza, però, è stato l’intervento delle telecamere di videosorveglianza, che hanno fornito un contributo decisivo alle indagini. Proprio grazie alle immagini, un carabiniere che aveva partecipato alla prima fase degli accertamenti è riuscito a riconoscere, poche ore dopo, i presunti responsabili a bordo di un treno. L’uomo ha immediatamente dato l’allarme e, in attesa dell’arrivo dei colleghi, ha seguito i due. Una volta giunti sul posto, i carabinieri sono intervenuti riuscendo a bloccarli e ad arrestarli. I due giovani sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

