CIVITAVECCHIA – Una festa nella festa, quella di domenica 14 dicembre, la celebrazione di una storia lunga 100 anni e della Festa del socio ferroviere pensionato nel centenario del Dlf. Un centenario intriso di ricordi, testimonianze, racconti e tante emozioni che spezzano la voce ma riempiono il cuore.

In platea tantissimi soci ferrovieri in pensione e non solo oltre alle istituzioni. Presenti infatti il vice presidente Dlf nazionale Armando Massimiani, il sindaco Marco Piendibene insieme al consigliere comunale Mirko Urbani e al consigliere di amministrazione di Csp Alessio Gatti, la consigliera regionale Emanuela Mari. Tutti ipnotizzati e ammaliati da Enrico Maria Falconi che con innata maestria ha scritto e interpretato un monologo ripercorrendo la storia della nascita della ferrovia a Civitavecchia nel 1856 e del Dlf nel 1924 ai giorni nostri, e da 4 eccezionali musicisti: Fabio Caponi al

contrabbasso, Anthony Caruana alla chitarra, Gino Fedeli a tromba e percussioni e Eleonora Bernabei voce.

Una mostra fotografica impreziosita da un modellino di nave traghetto è stata allestita nella Club House e curata dal consigliere Dlf Andrea Chiovaro. A fare gli onori di casa il presidente del Dlf Civitavecchia Francesco Mazzucca visibilmente emozionato per l'epica giornata che segna il suo primo anno di presidenza.

Momento molto sentito quello che ha visto protagonista il presidente venticinquennale Fioravante Morucci, intervenuto per un saluto ed un ricordo. Premiati con le medaglie del centenario il sindaco e la consigliera regionale, la segretaria storica del Dlf Civitavecchia Mara Martorella, il sempre verde Presidente Onorario Dlf Civitavecchia Umberto Bramucci, il Vice Presidente Dlf Civitavecchia Alfredo Falappa e l'amministratore Dlf Civitavecchia Marcello Gerace.

«Un ringraziamento speciale – ha spiegato il presidente – ai soci ferrovieri in pensione Gioacchino Visaggio per la gentile concessione in mostra del modellino di nave traghetto, Claudio Tartaglia e Giovanni Canu per le foto.

Un plauso ai consiglieri Dlf Civitavecchia Andrea Chiovaro e Piero Secondino, ai collaboratori tutti per la fattiva collaborazione nell’organizzazione della manifestazione».