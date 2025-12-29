CIVITAVECCHIA – Città Metropolitana di Roma Capitale conferma i contributi destinati al Comune di Civitavecchia per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata e al miglioramento complessivo del sistema di gestione dei rifiuti sul territorio comunale. Le risorse assegnate, pari ad 84mila euro consentiranno – come spiegano dall’amministrazione comunale – di intervenire su più fronti strategici: l’acquisto di nuovi contenitori per la raccolta differenziata, il rafforzamento delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e l’introduzione di strumenti tecnologici indispensabili per rendere più efficiente e trasparente il servizio, come hardware e software per la tariffazione puntuale.

«Si tratta di interventi concreti che vanno nella direzione di una città più ordinata, sostenibile e attenta all’ambiente – hanno sottolineato da Palazzo del Pincio - in linea con gli obiettivi di miglioramento della qualità urbana e di incremento delle percentuali di differenziata. La collaborazione istituzionale tra Comune e Città Metropolitana dimostra, ancora una volta, quanto sia fondamentale fare rete per ottenere risultati utili e immediatamente percepibili dai cittadini. Tali contributi rappresentano non solo un sostegno economico importante, ma anche un riconoscimento dell’impegno che la città sta portando avanti sul fronte della sostenibilità ambientale e della modernizzazione dei servizi pubblici».

«Questo supporto — dichiara il Sindaco — ci consente di compiere un ulteriore passo avanti su un tema decisivo come la gestione dei rifiuti. Ringraziamo la Città Metropolitana per l’attenzione dimostrata verso Civitavecchia: continueremo a lavorare con senso di responsabilità, coinvolgendo cittadini e operatori, per costruire una comunità sempre più consapevole e rispettosa dell’ambiente».

«Questi interventi — aggiunge l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini — rafforzano un percorso che stiamo portando avanti con determinazione: migliorare i servizi, ridurre gli sprechi e favorire comportamenti corretti da parte di tutti. Le nuove attrezzature e gli strumenti di monitoraggio ci permetteranno di rendere il sistema più efficiente e di offrire ai cittadini un servizio più moderno e affidabile».