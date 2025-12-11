In attesa che venga diramato il bando per la piscina comunale di via Maratona, per il quale non si conosce la data, ma sicuramente prima della scadenza dell’attuale gestione, ovvero per la conclusione del 2025, si parla molto di un’altra questione. A tenere banco nel contesto dell’impiantistica sportiva è anche il bando per la nuova gestione del San Liborio Stadium, ovvero il campo di calcio a 5 che si trova a via Giulio Cerruti. La struttura è attualmente gestita dal Sodalizio San Liborio, che ha una collaborazione con l’Atletico Civitavecchia.

E il Comune ha diramato il nuovo bando, per il quale il termine delle scadenze è previsto per il 29 dicembre. Indiscrezioni che circolano in città parlano di possibili rallentamenti per la gara, legati al fatto che la dirigente comunale che ha apposto la firma per il bando, non avrebbe potuto farlo, poiché non avrebbe avuto i requisiti adatti.

I rumors parlano anche del fatto che il Comune non riuscirebbe a trovare un dirigente di Palazzo del Pincio che sia disposto ad apporre la firma per rendere scorrevole l’iter. Proprio per questo motivo il Comune avrebbe pensato di ritirare l’emanazione del bando in autotutela, con l’obiettivo di evitare possibili ricorsi, uno dei quali sarebbe stato già presentato.

Ma dall’amministrazione comunale, che si è interfacciata direttamente con gli uffici, smentiscono prontamente questa lettura della situazione. Innanzitutto nessun ricorso, in quanto all’avvocatura non sono giunti atti di questo tipo. E per il resto il Comune ritiene di aver adompiuto a tutte le norme vigenti, così come spiegato nel corso del consiglio comunale aperto che si è svolto qualche settimana fa. Quindi per Palazzo del Pincio tutto procede bene, con la speranza che non ci sia nessun intoppo, davvero l’ultima cosa che ci si augura, considerando lo scenario attuale dell’impiantistica sportiva cittadina, già in preda a degrado e polemiche continue.

