Come preannunciato nei giorni scorsi, il Comune ha emanato il bando per la nuova gestione del campetto di calcio a 5 di via Giulio Cerruti, conosciuto in città come San Liborio Stadium. Il termine per presentare le domande sarà il 29 dicembre. Dopo la scadenza della precedente gestione, durata 13 anni e a cura dal Sodalizio San Liborio, ora ce ne sarà una nuova. L’importo a base d’asta per l’offerta economica del canone concessorio annuo è fissato in 5mila euro e la durata contrattuale della concessione è fissata in cinque anni.

La durata della concessione è stata determinata tenendo in considerazione il periodo necessario all’ammortamento degli interventi richiesti. Chi già gestisce impianti comunali non potrà partecipare al bando, a meno che non rinunci alla gestione dell’altra struttura. Questo bando riguarda il campo di calcio a 5, la tribuna scoperta e la zona bar, e non il nuovo PalaGrammatico che sta sorgendo a fianco.

Tutti i costi relativi al servizio di gestione per l’affidamento in concessione dell’impianto e del servizio di gestione degli stessi a Civitavecchia ed altri oneri previsti dalla normativa vigente, saranno a totale carico dell’operatore economico. L’operatore potrà prevedere la riscossione di un corrispettivo economico mensile/annuo per l’uso del campo di calcio a 5 e dei relativi servizi accessori. L’attività espletata dovrà rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, pubblico spettacolo, igiene, prevenzione incendi e tutela ambientale.

Tutte le utenze (luce, acqua e gas) saranno a cura del soggetto aggiudicatario, nonché le spese inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tutta la documentazione: Portale Trasparenza Città di Civitavecchia

