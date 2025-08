Tornano anche quest’anno, puntuali e ricchi di entusiasmo, gli Open Day di settembre organizzati dalla San Giorgio Pallavolo. La società di Maccarese, una delle realtà sportive più attive e radicate del territorio, continua a portare avanti quest'iniziativa dedicata a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni. Quest'ultima, infatti, rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi al mondo del volley in modo giocoso, gratuito e senza impegno. A partire da lunedì 1° settembre, ogni martedì e giovedì, fino a giovedì 12 settembre, la palestra Marchiafava ospiterà le prove gratuite. Le sessioni di allenamento si svolgeranno dalle 17 alle ore 18. I giovani partecipanti potranno vivere in prima persona l’energia di uno degli sport più amati in assoluto, con l’emozione di far parte di un vero gruppo sportivo.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LO SPORT GIOVANILE. La San Giorgio ricopre da svariati anni a questa parte un punto di riferimento per lo sport giovanile a Maccarese e nelle zone limitrofe. E tutto questo grazie a un lavoro costante che coniuga formazione sportiva, socialità e inclusione. Il settore Minivolley, in particolare, è uno dei fiori all’occhiello della compagine, coinvolgendo ogni anno decine di potenziali nuovi talenti in un percorso di crescita motoria e personale. Gli Open Day, nello specifico, prevedono fino a 4 allenamenti gratuiti. Pensati per introdurre i piccoli atleti ai movimenti base, il contesto sarà accogliente e divertente, con l’attenzione e la professionalità di istruttori qualificati.

L’attività è completamente senza vincoli e offre alle famiglie l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro della società prima di decidere un eventuale tesseramento. Le iscrizioni ufficiali al nuovo anno sportivo saranno aperte fino a domenica 14 settembre, ma il consiglio degli organizzatori è di non aspettare l’ultimo momento per chiedere informazioni o prenotare una prova, data la grande partecipazione registrata negli anni scorsi. Per maggiori informazioni o per potersi iscrivere, è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: 335 6873394 e 366 4667742.

