Nel trascorso fine settimana si si sono svolti a Rocca di Papa (Roma) i campionati italiani Master di cross, una manifestazione di grande prestigio nel panorama atletico nazionale. Tra i partecipanti, hanno brillato due atleti della Di Marco Sport di Viterbo: Rolando Di Marco e Adriano Montini. Rolando Di Marco, nonostante abbia affrontato un periodo di preparazione ridotto a causa di gravi infortuni, ha deciso di misurarsi con avversari di altissimo livello, alcuni dei quali in passato aveva spesso battuto. La sua determinazione è stata premiata con un'impressionante quarta posizione nella propria categoria, un risultato che mette in luce il suo talento e la sua resilienza. Il prossimo impegno per Di Marco sarà ai campionati nazionali Indoor di Ancona, dove gareggerà nella distanza dei 3mila metri, prima di sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico. Anche Adriano Montini ha fornito una prestazione convincente, dimostrando grande valore e competitivezza contro avversari di elevato calibro. Anche lui ha raggiunto un ottimo quarto posto nella propria categoria, contribuendo al significato complessivo di questa edizione dei campionati per l’Atletica Di Marco Sport. Nonostante la partecipazione di soli due atleti, la Di Marco Sport è riuscita a classificarsi al 42° posto su un totale di 95 società a livello nazionale, un risultato che testimonia l’impegno e l’eccellenza degli atleti e del team societario. Questa performance rappresenta un motivo di orgoglio per la società e un incoraggiamento per le future competizioni.

