Non c’è tantissimo da dire. Parliamo della riunione che si è svolta questa mattina a Palazzo del Pincio e che è stata organizzata dall’amministrazione comunale con le società degli sport acquatici per parlare della questione PalaGalli. Il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, presente assieme al sindaco Marco Piendibene, ai dirigenti comunali Bruna Luce e Giglio “Sandro” Marrani e all’addetto stampa Simone Pazzaglia, ha chiesto alle società presenti idee e proposte per capire come fronteggiare le criticità riguardo la questione del PalaGalli. Come noto si attende la diramazione pubblica del bando, il quale sembra essere praticamente pronto.

Presenti per le società: Cesare Muzi per la Coser Sport, Fabio De Santis per la Coser Nuoto, Jonathan Civero per la Centumcellae, Alberto Braccini per la Nautilus, Federica Feoli per i Nuotatori Civitavecchiesi e Simone Feoli, delegato a rappresentare la Snc. Non c’era, invece, la Nc, la quale non è stata invitata dal Comune. La decisione sarebbe stata assunta direttamente dal sindaco Marco Piendibene, il quale non avrebbe ritenuto opportuno invitare i rossocelesti, in quanto le loro idee e le loro impressioni sul gestire lo Stadio del Nuoto sarebbero già note, avendolo portato avanti per 16 anni. Riguardo il mancato invito, non c’entrerebbe nulla la questione esposto, in quanto la decisione sarebbe stata assunta prima della presentazione dell’atto.

Per il resto ognuno ha espresso la propria idea, in maniera totalmente civile e serena, anche se non ci sono stati passi avanti sui rapporti tra le società, anche per poter mettere in piedi un consorzio, un’Ati o un’Ata, ovvero associazioni temporanee di impresa. Palazzo del Pincio avrebbe confermato l’intenzione di sostenere con un intervento economico diretto la ripresa delle attività allo Stadio del Nuoto.

«Nel corso della riunione – dichiarano dal Comune – svoltasi in un clima positivo e costruttivo, sono stati esaminati con trasparenza e senza preclusioni i diversi scenari possibili: dalla gestione diretta da parte di una singola realtà associativa, alla cogestione attraverso forme consortili o ATI, fino all’eventualità di un soggetto esterno incaricato della gestione, rispetto al quale le associazioni possano svolgere un ruolo da fruitori. È emersa la disponibilità da parte di tutte le associazioni a collaborare con l’Amministrazione per individuare soluzioni condivise, sostenibili e capaci di garantire la piena valorizzazione di un impianto sportivo strategico per la città».

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico – è costruire un percorso condiviso che tenga conto delle esigenze delle associazioni e delle reali possibilità economiche e gestionali. Per questo istituiremo un tavolo permanente di confronto, utile a definire in modo trasparente criteri, responsabilità e prospettive di lungo periodo».

Il Sindaco Marco Piendibene ha sottolineato: «Affrontiamo una fase nuova, che richiede coraggio e visione. La conclusione dei lavori PNRR rappresenta un’opportunità per ripensare in chiave moderna la gestione dell’impianto e costruire modelli innovativi, basati sulla cooperazione e sulla valorizzazione delle energie locali. Il nostro approccio è aperto, concreto e orientato a dare stabilità al sistema sportivo cittadino».

La riunione è stata aggiornata a una nuova convocazione che si terrà dopo Ferragosto, per approfondire gli aspetti tecnico-organizzativi emersi e lavorare a una proposta concreta da sottoporre al tavolo istituzionale. L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le associazioni per lo spirito di collaborazione dimostrato e per il contributo fondamentale offerto al percorso in corso.

