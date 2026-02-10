La W3 Maccarese esce sconfitta dalla 24esima giornata del girone A di Eccellenza e resta invischiata nelle zone basse della classifica. Il Civitavecchia ribalta il match nel secondo tempo e conquista tre punti preziosi imponendosi per 2-1. La gara si apre con un primo tempo equilibrato, nel quale gli ospiti riescono però a colpire al momento giusto. Al 20’, infatti, De Mutiis trova la rete del vantaggio per la formazione allenata da mister Di Giovanni, finalizzando una buona manovra offensiva e gelando il pubblico di casa. La W3 Maccarese gestisce bene il vantaggio fino all’intervallo, mostrando ordine e compattezza. Nella ripresa, però, cambia l’inerzia dell’incontro. Il Civitavecchia, quinto in classifica, aumenta la pressione e costringe gli avversari sulla difensiva. Il pareggio arriva al 76’ con Fe’, ex di turno, che sfrutta una disattenzione difensiva e ristabilisce l’equilibrio. La W3 accusa il colpo e nel finale perde lucidità. Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 93’ è Cerroni a firmare la rete del definitivo 2-1, completando la rimonta dei padroni di casa. Un ko amaro per i maccaresani, quart’ultimi in classifica, che ancora una volta vedono sfumare punti importanti nei minuti finali. Il Civitavecchia, invece, consolida la propria posizione nelle zone alte della graduatoria e conferma il buon momento di forma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA