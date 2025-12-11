L’Atletico Civitavecchia è l’unica squadra del territorio a proseguire il cammino in Coppa Lazio, grazie al successo per 6-4 sul campo del Time Sport che, sommato al 6-3 dell’andata, consegna ai gialloblù una qualificazione meritata. La squadra di Fabrizio Nunzi parte determinata e si porta avanti con Donati, abile a sfruttare una ripartenza. Poco dopo Leone firma il raddoppio, prima che Nistor salga in cattedra con una doppietta che spinge l’Atletico sul 4-2 in un match ad altissimo ritmo. I capitolini provano a restare in partita, ma un autogol li penalizza ulteriormente, mentre nel finale Todaro firma la sesta rete civitavecchiese che blinda la qualificazione. Nonostante i quattro gol del Time Sport, Leone e compagni controllano con maturità e chiudono la gara con autorità, confermandosi in crescita e, soprattutto, unici rappresentanti del comprensorio ancora in corsa nella competizione.

«Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi – dichiara mister Fabrizio Nunzi – abbiamo conquistato il successo in controllo, senza mai mettere in dubbio la qualificazione. Ora speriamo di concludere l’anno su questa linea e continuare a fare bene».

Serata amara invece per il Santa Severa, che dopo il 3-1 dell’andata subisce un pesante 7-1 sul parquet della Virtus San Giustino e viene eliminato dalla Coppa. I neroverdi di David Dell’Università soffrono sin dai primi minuti la pressione dei rossoblù, che trovano subito ritmo e precisione ribaltando rapidamente il punteggio complessivo. L’unica nota lieta per i santamarinellesi è il gol della bandiera siglato da Fantozzi, ma la Virtus continua a colpire con insistenza e chiude ogni tentativo di reazione. Una sconfitta pesante che vanifica quanto costruito all’andata e lascia il Santa fuori dalla competizione, in una serata da dimenticare.

«Una serata storta per tutti – commenta mister David Dell’Università - siamo andati in 7 per tanti impegni di lavoro e un ragazzo ha avuto un infortunio nel riscaldamento, era una partita importante in un campo difficile e dispiace non averla potuta giocare al completo».

