E' stato un omaggio molto apprezzato, per mano dell'ex allenatore del Cerveteri, Vincenzo Ceripa, al presidente del club Andrea Lupi. L'allenatore della C2 verdazzurra ha donato una cornice con la foto della formazione della formazione, da egli guidata, che nel campionato del 1992-93 arrivò sesta in C2. Un gesto che ha fatto felice Lupi, che ha voluto ringraziare Ceripa.

«E' una grande persona, mi ha commosso, sono doni che ti riempiono di gioia. E' stato un grande allenatore, molto attaccato ai colori del Cerveteri», ha detto Lupi. Lo segue Ceripa. «E' un regalo che ci tenevo a regalarglielo, il presidente è giovane, una persona volenterosa che vuole il bene della squadra, spero che sia d sprone per il futuro», ha detto Ceripa.

