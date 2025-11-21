Si sta completando anche il secondo mese di campionato per le squadre locali inserite nel girone B di serie C2. E questo sabato ci sono delle sfide che diranno molto, in attesa del nuovo tour de force per il secondo turno di Coppa Lazio.

Sarà di scena in casa anche il Quartiere Campo dell’Oro, che alle 17.45 cercherà continuità, che è sempre mancata negli ultimi anni, contro il Ronciglione al Tamagnini. I gialloverdi sono sempre senza un successo casalingo, cosa che non si è vista nei primi quattro appuntamenti tra campionato e coppa, con mister Di Maio che può dirsi contento per i miglioramenti fatti in difesa e nella tenuta mentale.

In formazione sarà assente l’infortunato Ferraccioli, così come gli squalificati Lipparelli e Vaitovich.

«I pensieri sono positivi – afferma mister Umberto Di Maio – siamo in un bel momento per i risultati. Vincere potrebbe consentirci di scavalare varie posizioni in classifica, è una partita fondamentale per poter accorciare sulle dirette concorrenti, anche perché abbiamo già riposato».

E intanto il Quartiere Campo dell’Oro accende la miccia per il mercato invernale. Un vero colpo, quello della società gialloverde, che annuncia l’arrivo in squadra di Cristian Trappolini. Un nome conosciutissimo del panorama locale, e non solo, viste le sue esperienze anche in serie B e che entra a far parte del gruppo di mister Umberto Di Maio. Trappolini è già a disposizione per l’impegno di questo sabato. Il ragazzo, ex Italpol, Juvenia e Aranova, è stato colpito dal progetto societario ed ha scelto di vestire la maglia del Qco.

Il Quartiere Campo dell’Oro ringrazia la Futsal Academy, club da cui proviene Trappolini, per la riuscita dell’accordo. Ma il mercato di dicembre sembra essere solo iniziato: sono previsti altri ingressi all’interno del roster, con la voglia di disputare un campionato da protagonisti e nelle zone nobili della classifica. Movimenti anche per il ruolo di portiere: David Persi ha deciso di lasciare la formazione gialloverde e il suo posto è stato preso da Matteo Fondato, estremo difensore che ha girato molto nell’ambiente locale.

Come già detto, la squadra che sta andando meglio è l’Evergreen, chiamato a sfruttare il fortino del Secondiano Cosimi alle 15 contro il San Giovanni Evangelista. In una classifica dove le montagne russe la fanno da padrone, ai ragazzi di mister Fattori serve fare provviste in vista dell’inverno, per poter aspirare ad una salvezza serena. Non sarà facile farlo contro un avversario che proviene da due affermazioni consecutive.

Appetitosa gara interna per l’Atletico, che riceverà alle 15 la Canottieri Lazio al San Liborio Stadium. Voglia di riscatto rabbioso per la formazione di Andrea Consalvo, secondo il quale sono stati buttati via due punti con il pari rimediato a Roma contro il District Seven. Arriverà a via Cerruti una squadra di alta classifica, candidata al vertice, ma che in città si è già scottata, avendo pareggiato contro l’Evergreen, con cui ha anche rischiato di perdere. Una vittoria può cambiare per davvero il campionato di Leone e compagni. Non ci saranno Di Matteo e Leopardi. «Dobbiamo scendere in campo per vincere e basta – afferma in maniera chiara Andrea Consalvo – non ci sono altri discorsi da fare in questo momento».

Sarà un sabato di riposo, invece, per il Santa Severa, cosa che permetterà di rifiatare in vista della Coppa.

