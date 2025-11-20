CIVITAVECCHIA – La riqualificazione della Frasca entra nella fase decisiva. Dal Pincio fanno sapere che amministrazione e tecnici «stanno seguendo, insieme agli assessori Giannini, D’Antò, Scilipoti e la progettista Enza Evangelista, l’iter finale che precede la cantierizzazione dei lavori».

Nel progetto definitivo trova spazio una delle richieste più ripetute dai diportisti: sul margine nord-ovest dell’area verrà realizzato uno scivolo pubblico per l’alaggio delle imbarcazioni, con un’area dedicata alle manovre dei mezzi carrellati per carico e scarico. L’obiettivo è rendere più semplice e ordinata la messa a mare, aumentando sicurezza e fruibilità del tratto di costa.

In prossimità dell’area TVN sarà inoltre individuata «una piccola zona non attrezzata per la sosta dei camper in transito», per governare meglio i flussi senza impattare sull’ambiente naturale.

«Tutto ciò ovviamente nel solco di una riqualificazione finalizzata ad una valorizzazione naturalistica, archeologica, didattica e turistica. Insomma passo dopo passo, stiamo contribuendo a disegnare una Frasca più accogliente, più ordinata e più fruibile per tutti».

