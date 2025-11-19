CIVITAVECCHIA – È iniziata un’interlocuzione tra il comune di Civitavecchia e l’Autorità di sistema portuale per aprire un nuovo accesso nei pressi della Rocca, restituendo finalmente decoro e piena fruibilità a un’area di grande valore storico e archeologico oggi soffocata dalle auto in sosta.

L’obiettivo è duplice: liberare la zona dalle macchine e avviare un percorso di recupero e valorizzazione del sito, inserendolo in un più ampio piano di riqualificazione del fronte mare e di collegamento urbano con il porto.

Nel progetto è previsto anche un accesso dedicato alle persone con disabilità, per consentire a tutti di raggiungere agevolmente la zona portuale e le aree di interesse storico e culturale.

«Si tratta di un intervento che unisce tutela del patrimonio, decoro urbano e accessibilità – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini –. Vogliamo restituire alla città uno dei luoghi più simbolici della sua storia, rendendolo finalmente accogliente, ordinato e inclusivo».

«La riqualificazione dell’area della Rocca rappresenta il primo passo di un percorso condiviso tra Comune e Autorità Portuale per ricucire il rapporto tra la città e il porto, aprendo nuovi varchi di connessione e valorizzando i beni culturali che ne segnano la storia», ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene.

