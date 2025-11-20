CIVITAVECCHIA – Armony, il nuovo film diretto da Dario Albertini con Valerio Mastandrea, Asia Argento, Ornella Muti e Francesca Antonelli ha iniziato le riprese nella nostra città.

Torna il grande Cinema in città. Un nuovo film per Civitavecchia città del cinema.

Dario Albertini, regista che ama da sempre Civitavecchia, che ha già portato alla ribalta del Festival di Venezia con “Manuel”, torna per l’ennesima volta a girare nella nostra città, portando vita e lavoro nel porto, nella zona industriale e in alcune vie del centro, con il lungometraggio Armony; una produzione targata The Apartment, con un cast stellare che vede la presenza di Valerio Mastandrea, Asia Argento, Ornella Muti e Francesca Antonelli.

Il film, ambientato tra Civitavecchia, Roma e Fiumicino, prevede 4 settimane di riprese e ha portato in città una troupe di 61 persone, trasformandola in un intenso set a cielo aperto.

Le riprese sono state supportate da due strutture locali: l’Hotel San Giorgio, che ha curato il catering e l’Hotel Mediterraneo, che ha ospitato tutta la produzione. Ulteriore ricaduta economica è arrivata dall’utilizzo di numerose comparse locali e figure operative specializzate che hanno partecipato attivamente sul set. Le riprese si sono concentrate nelle vie della zona industriale, nel porto e con la camera car in alcune vie cittadine; il tutto coordinato nei minimi dettagli da Nicoletta Morici, dell’associazione di riferimento Civitafilm che si occupa di cinema dal 2007, organizzando anche da 15 anni un importante festival internazionale ormai appuntamento di rilievo capace di attrarre talenti e appassionati da tutto il mondo.

La combinazione tra la presenza di produzioni cinematografiche e l’organizzazione di eventi culturali contribuisce così a costruire un’identità cittadina proiettata verso il futuro.

In questo contesto, l’industria cinematografica si conferma un volano che potrebbe diventare fondamentale per lo sviluppo turistico, culturale e lavorativo a Civitavecchia.

L’arrivo di produzioni in città, non solo genera occupazione diretta, ma valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico locale, aprendo nuove prospettive di crescita e visibilità a livello nazionale e internazionale.

Intanto, a dicembre arriverà a Civitavecchia una nuova produzione per le riprese di una nuova fiction che andrà in onda su Rai2 di cui vi daremo notizia a brevissimo. Occorre infatti aspettare solo pochi giorni per conoscere i nuovi protagonisti (molto conosciuti) che “sbarcheranno” nella nostra amata città del Cinema.

©RIPRODUZIONE RISERVATA