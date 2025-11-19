Spiacevolissimo episodio nel tardo pomeriggio di ieri per Claudio Cleri, portiere della squadra di calcio a 5 del Quartiere Campo del’Oro. Mentre era in sella alla sua moto, ha avuto un incidente a via Terme di Traiano contro un’automobile guidata da una donna. Il portiere è caduto dal mezzo a due ruote ed è finito a terra, rendendo necessario il suo trasporto prima all’ospedale San Paolo e poi al policlinico Gemelli di Roma. Cleri ha rimediato la frattura dello zigomo e del setto nasale, ed ha perso due denti. Inizialmente si pensava anche a problemi al polso ed alla gamba, ma per fortuna gli accertamenti hanno tranquillizzato.

Nonostante ciò, il portiere sta bene e non vede l’ora di tornare a stare assieme ai suoi compagni, tanto che una delle primissime domande che ha posto ai medici che lo stavano monitorando è stata: “quando potrò tornare a giocare?”. Sembra che Cleri debba stare fuori per un mese e mezzo. A Claudio, ragazzo che spicca non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la sua innata simpatia, tutti i migliori auguri dalla nostra redazione per un pronto ritorno alla vita di tutti i giorni ed al calcio a 5.

«La società del Quartiere Campo dell’Oro esprime tutta la propria vicinanza a Claudio Cleri – si legge in una nota social del club gialloverde - coinvolto in un incidente stradale. Claudio sta bene e sta già mostrando la sua solita forza d’animo. Dirigenti, staff tecnico, compagni di squadra e tifosi gli sono accanto con l’augurio di rivederlo presto in campo, a difendere i nostri colori gialloverdi. Forza Claudio, ti aspettiamo».

@RIPRODUZIONE RISERVATA